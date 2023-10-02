صادرات ألمانيا العسكرية لأوكرانيا تزيد أربعة أضعاف هذا العام

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد من العتاد العسكري لأوكرانيا زادت بأكثر من أربعة أمثال منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي جعل كييف المستورد الرئيسي للأسلحة الألمانية.

وبلغت قيمة الصادرات لأوكرانيا 3.3 مليار يورو (3.48 مليار دولار) من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية الألمانية المصرح بها وقدرها 8.76 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

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وكانت قيمة الصادرات العسكرية المصرح بها لأوكرانيا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 775 مليون يورو.

وتعهدت ألمانيا مراراً بدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر بعد اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022، مما دفع المستشار الألماني أولاف شولتس للتحدث عن نقطة تحول في موقف ألمانيا تجاه سياستها الدفاع.

وجاءت المجر، التي تقول منذ فترة طويلة إنها ستزيد إنفاقها العسكري، في المركز الثاني كأكبر متلق للأسلحة الألمانية بمبلغ 1.03 مليار يورو، تليها الولايات المتحدة بمبلغ 467 مليون يورو.

الدنمارك تخصص 14 مليون دولار لأوكرانيا

في سيق متصل، أفادت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الاثنين، بأن كوبنهاغن ستساهم بمئة مليون كرونة دنماركية (14.1 مليون دولار) في طلب أوروبي مشترك بشأن الذخيرة بموجب مشروع للاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، يوم الجمعة، إن سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت ذخيرة لإيصال قذائف مدفعية عيار 155 ملليمتراً إلى أوكرانيا وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.

وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان: "مع إلغاء التحفظ الدفاعي للاتحاد الأوروبي العام الماضي، لدى الدنمارك فرصة للمشاركة بشكل كامل في التعاون الدفاعي الأوروبي الذي يشمل وكالة الدفاع الأوروبية".

وقالت الوزارة الدنماركية إن من المتوقع تسليم الذخيرة إلى كييف خلال عام 2024.