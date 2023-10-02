موسكو: تعب الغرب من أوكرانيا سيزداد.. وكييف: الدعم لا يضعف

أكد الكرملين اليوم الاثنين أن "تعب" الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد في حين يسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إثبات العكس من خلال اجتماعهم في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "التعب من الدعم العبثي تماماً لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة". لكنه قال إن واشنطن "ستواصل انخراطها" في هذا النزاع بعد استبعاد المساعدات لكييف من الاتفاق حول الميزانية الفيدرالية الأميركية، على أن يشملها قانون منفصل.

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في السياق نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله اليوم الاثنين إن إقرار الكونغرس الأميركي لقانون التمويل المؤقت الذي أغفل ذكر المساعدات لأوكرانيا لن يغير شيئاً، واصفاً قرار واشنطن بأنه "استعراض أمام الشعب".

أوكرانيا: الدعم الأميركي لا يضعف

في المقابل، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الاثنين إن دعم واشنطن لكييف لا يضعف وقلل من أهمية مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي أغفل المساعدات لأوكرانيا.

والمساعدات العسكرية الأميركية والغربية الأخرى ضرورية لأوكرانيا للتصدي للروس منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وقال كوليبا إن كييف تجري محادثات مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي وإن الأحداث المحتدمة المحيطة بمشروع القانون المؤقت الذي حال دون إغلاق الحكومة يوم السبت كانت "واقعة فردية" لا تعبر عن توجه ممنهج.

وقال للصحفيين أثناء استقباله جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول من التكتل في كييف: "لا نشعر أن الدعم الأميركي قد تناقص.. لأن الولايات المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا فقط".

وتابع قائلاً: "يتعلق الأمر باستقرار العالم وإمكانية التنبؤ به، وبالتالي أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد الحلول اللازمة".

وقال كوليبا إن السؤال المطروح هو ما إذا كان ما حدث في الكونغرس الأميركي في مطلع الأسبوع "واقعة فردية أم منهج".

وقال: "أعتقد أنه كان واقعة فردية.. أجرينا مناقشة متعمقة للغاية مع أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين. وعلى خلفية الإغلاق المحتمل، تم اتخاذ القرار كما صدر".

وأضاف: "لكننا نعمل الآن مع الجانبين في الكونغرس للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف".