قتيل بهجوم على مركز تجاري في تايلاند.. والمنفذ عمره 14 عاماً

قُتل شخص وأصيب 6 آخرون بجروح الثلاثاء في إطلاق نار في مركز تسوق في بانكوك، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية في حصيلة معدلة بعدما أعلنت سابقا مقتل 3 أشخاص.

وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين حصيلة القتلى والجرحى.

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إصابة 3 أشخاص

وأكد رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين اعتقال المهاجم مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بإخلاء المكان.

القبض على المنفذ

من جهتها، أعلنت الشرطة التايلاندية، القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك وعمره 14 عاما.

هروب المتسوقين

وقال شهود إن حشودا غادرت مركز تسوق (سيام باراغون)، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون خارج المركز.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية العامة أن أصواتا تشبه طلقات الرصاص سمعت من الخارج، دون الخوض في تفاصيل.