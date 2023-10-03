عملية "الأبطال" تتواصل في تركيا.. وتوقيف 928

منذ الهجوم الإرهابي الذي ضرب أنقرة يوم الأحد الماضي، تواصل القوات الأمنية في تركيا ملاحقة "الإرهابيين"، حيث وصل عدد الموقوفين إلى 928 شخصاً ضمن المداهمات التي طالت 64 ولاية.

فقد أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن تقوم بعملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب تحت تسمية "الأبطال" في جميع أنحاء البلاد. وقال عبر تطبيق "إكس" (تويتر سابقا): "اعتباراً من صباح اليوم تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، شارك فيها 13440 فرداً من رجال الأمن".

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كما أضاف أنه "كجزء من عملية الأبطال، تم اعتقال 12 عضواً في المنظمات الإرهابية....و55 مشتبها فيهم بالإرهاب ...".

وتابع: "ارتفع عدد الموقوفين ضمن المداهمات في 64 ولاية إلى 928 شخصا".

في 18 إقليماً

بدورها أكدت الشرطة القبض على نحو 90 شخصا في 18 إقليماً بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.

جاءت الاعتقالات، التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق البلاد، بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم أنقرة.

وكانت وزارة الداخلية في أنقرة تعرضت الأحد إلى هجوم إرهابي نفذه شخصان. فجر الأول نفسه فيما تم القضاء على العنصر الثاني وأُصيب رجلا أمن في تبادل لإطلاق النار.

فيما أعلن العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة.