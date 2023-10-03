مشهد سوريالي في كاراباخ.. كل السكان فروا والشوارع فارغة

منذ سيطرة أذربيجان على الإقليم الانفصالي قبل أسبوع، وعمليات نزوح السكان الأرمن تتوالى من ناغورنو كاراباخ.

فقد نزح معظم القاطنين في هذا الإقليم ذي الأغلبية الأرمنية إلى أرمينيا.

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شوارع سريالية

وأعلن ماركو سوتشي، رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر رابط فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكندي في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة الإقليم لم يبق بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوو الإعاقة وكبار السن، واصفا الشوارع الخالية بأنها "سريالية"، وفق ما نقلت رويترز.

كما أكد أن "المدينة باتت الآن مهجورة تماما". وأوضح أن "المستشفيات لا تعمل، والأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة". وختم واصفا المشهد "بالسريالي تماما".

وكان سامفيل شهرمانيان، رئيس الإقليم الانفصالي الذي استسلم لأذربيجان بعد عملية عسكرية خاطفة، وعد أمس الاثنين بأن يبقى في عاصمة المنطقة حتى انتهاء عمليات الإغاثة التي تشمل ضحايا النزاع.

يذكر أن العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها باكو يومي 19 و20 سبتمبر أسفرت عن نحو 600 قتيل.

كما دفعت أكثر من 120 ألفا من سكان الإقليم للفرار إلى أرمينيا خشية تعرضهم لأعمال انتقامية، فيما اتهمت يريفان باكو بممارسة "تطهير عرقي" في المنطقة.

ولم يعترف أي عضو في الأمم المتحدة باستقلال ناغورنو كاراباخ الذي كان سببا لحربين بين أرمينيا وأذربيجان، الأولى في تسعينات القرن المنصرم، والثانية في 2020.