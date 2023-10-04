بعد علاقات جنسية مع معتقل.. حظر عمل المجندات بهذا السجن الإسرائيلي

بعد الفضيحة التي هزت إسرائيل قبل أيام، إثر إقامة خمس مجندات إسرائيليات علاقات جنسية بسجين فلسطيني، اتخذت السلطات تدابير جديدة.

فقد أعلن قائد سجن ريمون الإسرائيلي، أمنون يهفي، اليوم الأربعاء، أنه ابتداء من الغد لن تكون هناك حارسات في الأجنحة الأمنية في السجون الاسرائيلية، وفق ما نقلت مراسلة العربية/ الحدث.

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أتى هذا القرار بعدما كشف تحقيق أجرته السلطات الأمنية في إسرائيل أن 5 مجندات يخدمن في سجن رامون بالنقب، أقمن علاقات حميمية مع سجين فلسطيني يقضي عقوبة السجن المؤبد هناك، وفق موقع "Ynet".

وبحسب المعلومات فإن السجين محكوم عليه مدى الحياة، بعد تورطه في هجوم وسط إسرائيل قُتِل فيه إسرائيليون.

من جانبه، ادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة لم تكن بالتراضي وأنه تم إجبارها عليها، لكن ضابط شرطة أكد أن هناك أدلة "تضعف إلى حد كبير" روايتها.

هاتف محمول وصور متبادلة

وبدأت القضية إثر معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لجهاز الأمن، تتحدث عن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة للسجن، أقامت علاقة حميمة مع سجين أمني خلال العام الماضي.

وكشفت الخدمة عن شبهة احتفاظ هذا السجين بهاتف محمول في زنزانته، يستخدمه لمراسلة حارسات السجن، وحتى استقبال وتبادل الصور معهن، وفق ذات الموقع.

كما أشار إلى أنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات بجهاز الأمن، إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجن، والتي احتجزت إحدى المجندات للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.

الاحتيال وخيانة الأمانة

وتم استجواب المجندة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وخلال التحقيق كشفت عن المجندات الأربع الأخريات اللاتي تدعي أنهن على علاقة حميمة مع السجين الأمني ذاته.

وقال الموقع إن المجندة التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية، وتستعد الشرطة لاستدعاء المجندات الأربع الأخريات المشتبه في تواصلهن مع نفس السجين لاستجوابهن.

كذلك تم سحب السجين من زنزانته من قبل جهاز الأمن ونقله إلى سجن منفصل، ومن المتوقع أن يتم استجوابه من قبل الشرطة.

يذكر أن دعوات متكررة صدرت سابقاً لوقف خدمة المجندات الإسرائيليات في السجون مشددة الحراسة خاصة بعد مطالبة وزراء إسرائيليين، العام الماضي، بإجراء تحقيق في اتهامات باعتداء واغتصاب سجناء فلسطينيين لمجندات كن يعملن في حراسة السجون.