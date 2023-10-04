أنقرة: تدمير 22 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية دمرت 22 هدفاً في شمال العراق اليوم الأربعاء.

كما نشرت الوزارة مشاهد عن غاراتها الجوية التي نفذها سلاح الجو لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني شمال العراق أمس الثلاثاء.

الدفاع التركية تنشر مشاهد ضرب أوكار إرهابيي "بي كي كي" في غارات جوية شمال #العراق https://t.co/OlpmPSxJr0 pic.twitter.com/uep5BiV7da — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 4, 2023

مادة اعلانية

ونشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مشاهد من الغارات التي تم خلالها تدمير 16 هدفا تابعا للحزب في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق.

وأرفقت الوزارة المشاهد بعبارة: "هكذا دمرت قواتنا الجوية الأهداف التابعة للإرهابيين شمال العراق الليلة الماضية"، وتضمنت المشاهد لحظات ضرب أوكار ومخابئ وكهوف التنظيم.

هجوم أنقرة

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتبنى الحزب الهجوم الأخير أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، حيث وقام أحد المنفذين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.