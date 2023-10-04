لـ"إتمام المهمة".. سوناك يدعو الغرب لمواصلة تسليح أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، حلفاء بلاده الغربيين إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لمساعدتها على الانتصار في الحرب ضد روسيا.

كما قال أمام مؤتمر لحزب المحافظين، "إذا أعطينا الرئيس زيلينسكي الأدوات، فإن القوات الأوكرانية سوف تنجح في إتمام المهمة".

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كذلك شدد على التزام بلاده بأمن أوروبا، مشيرا إلى أن لندن تؤمن بحلف الناتو.

استنفدت جميع مخزونها

في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، إن الدول الغربية قد استنفدت تقريباً جميع مخزونها من الأسلحة المخصصة لأوكرانيا.

وقال باور في منتدى وارسو الأمني اليوم الثلاثاء "قبل سبع سنوات من بدء الحرب في أوكرانيا، زاد تمويل القطاع العسكري، لكن الطاقة الإنتاجية لم تزد".

كما أضاف "نقوم بتقديم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، لكن مستودعاتنا ليست ممتلئة.. لقد بدأنا عمليات نقل السلاح من مستودعات نصف فارغة في أوروبا، وتابع "الآن أصبح "قاع البرميل مرئياً".

ودعا باور الدول الغربية إلى زيادة إنتاج الأسلحة وشدد على ضرورة تحديث اقتصادات الدول الغربية التي لم تكن مستعدة، وفق رأيه، للإمدادات العسكرية أثناء الصراع.

واشنطن أبرز الداعمين

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

والولايات المتحدة هي أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وبفارق كبير عن الدول الغربية الأخرى.

وقدر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مؤخراً، المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف بزهاء 47 مليار دولار.