قوات سوريا الديمقراطية: منفذو هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا

نفى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي ما وصفه "بمزاعم" مسؤولين أتراك بشأن مرور منفذي هجوم أنقرة من المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.

وقال عبدي في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "منفذي هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك، كما أننا لسنا طرفا في الصراع الداخلي التركي، ولا نشجع على تصاعد وتيرته".

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كما أضاف أن تركيا تبحث عن "ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطقنا وشن عدوان عسكري جديد"، وهذا يثير قلقنا العميق".

"جريمة حرب"

وتابع قائلاً إن استهداف البنية التحتية والمصادر الاقتصادية للمنطقة والمدن الآهلة بالسكان يعد "جريمة حرب"، داعيا الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ المواقف المناسبة حيال هذه التهديدات المتكررة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في وقت سابق اليوم إن منفذي هجوم أنقرة قدما من سوريا، مشيرا إلى أن البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في العراق وسوريا "أهداف مشروعة" للقوات المسلحة التركية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم استهدف مديرية الأمن في أنقرة يوم الأحد الماضي وأسفر عن إصابة ضابطين.

هجوم أنقرة

يذكر أن هجوماً نفذه شخصان صباح الأحد الفائت، بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد المنفذين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقاً تبنى حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.