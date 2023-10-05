أوكرانيا: أكثر من 26 ألف مواطن مفقودون منذ بدء الحرب
من بين المفقودين، منذ فبراير 2022، 11 ألف مدني وحوالي 15 ألف عسكري
أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري، فقدوا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.
وقال نائب وزير الداخلية ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني، إن بين المفقودين "11 ألف مدني، وحوالي 15 ألف عسكري".
وأفادت الناطقة باسم الوزارة ماريانا ريفا، أن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن "التحقق رسمياً" من بياناتهم، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر". ولم تتضح ظروف اختفاء هؤلاء.
ولم تكشف أوكرانيا عن الأعداد الكاملة لخسائرها البشرية جراء الحرب مع روسيا.
وإن كانت السلطات تعلن عن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الروسية يوميا، إلا أنه لا يتم الكشف إطلاقا عن الخسائر العسكرية.
وقدّرت "نيويورك تايمز" مؤخرا أن 70 ألف جندي أوكراني قتلوا، وما بين 100 ألف إلى 200 ألف جرحوا منذ بدء الحرب، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
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