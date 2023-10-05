بوتين: نحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا ولسنا من بدأها

كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، موقفه بأن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، لكنها أطلقت ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لمحاولة وقفها.

وقال بوتين خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي، إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا.

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وقال بوتين: "الأزمة في أوكرانيا ليست أزمة مساحات وحدود، وليس لدينا أي رغبة في السيطرة على أراض جديدة".

وذكر أن الصراع هناك لا يتعلق بالأراضي، لكنه يتعلق بالنظام العالمي. وأضاف أن الغرب، الذي فقد قوته المهيمنة والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام، قد فقد الاتصال بالواقع.

وشدد بوتين على أن موسكو تحاول إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما أكد بوتين أن مهمة بلاده تتمثل في "بناء عالم جديد"، مهاجماً "الهيمنة" الغربية ومدرجاً الحرب في أوكرانيا في هذا السياق. وقال بوتين: "تواجهنا خصوصاً مهمة بناء عالم جديد".

كما اتهم بوتين، الخميس، الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة كيفية التصرف.

وخاطب بوتين الولايات المتحدة قائلاً: "طوال الوقت نسمع "عليك أن" و"لا بد لك من" و"نحذرك بجدية". من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم".

وقال بوتين إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة، وإنها مستعدة "للتعاون البناء"، بينما نسي الغرب معنى المساومة، ويصور أي دولة تقف ضده عدواً.

يذكر أن منتدى فالداي الدولي تأسس في سبتمبر 2004، وهو عبارة عن تجمع يضم عددا من الخبراء الأجانب والروس البارزين في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية.