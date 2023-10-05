تأميناً لدخول مستوطنين.. إسرائيل تقتحم نابلس بالآليات

في إطار عملية دخول مقررة لمئات المستوطنين، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية الأربعاء، مدينة نابلس.

عملية اقتحام

فقد أوضح شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة معززة بعشرات الآليات العسكرية، موضحين أن هذا يأتي في إطار عملية اقتحام مقررة لمئات المستوطنين بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات شرق المدينة.

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وذكروا أن عملية الاقتحام تركزت في الجزء الشرقي من المدينة، وسط مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي مع بدء عملية الاقتحام.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس فيما أصيب 70 آخرين خلال استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن مواطنا أصيب جراء سقوط قذائف، فيما تم إخلاء ثلاث من العمال في حسبة نابلس بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق في مكان عملهم.

اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات إسرائيلية شرق مدينة #نابلس خلال اقتحام القوات المدينة تمهيداً لدخول مستوطنين للصلاة في مقام قبر يوسف#العربية pic.twitter.com/K04zrrt8el — العربية (@AlArabiya) October 4, 2023



طقوس دينية

يشار إلى أن اليهود يحتفلون منذ السبت بطقوس دينية تزامنت هذا العام مع عمليات اقتحام واسعة للمواقع التي يصنفها الإسرائيليون دينية.

بدورها، قالت سرايا القدس في بيان مقتضب إن عناصرها يستهدفون القوات الإسرائيلية على شارع روجيب المؤدي إلى نابلس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة.