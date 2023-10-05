اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
أرشيفية

إعلام إسرائيلي: مقتل فلسطيني وإصابة آخر نفذا عملية إطلاق نار قرب طولكرم

"أطلق مسلحان النار على دراجة نارية إسرائيلية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن فلسطينيا قُتل وأصيب آخر، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنا قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأضافت قناة ريشت كان "أطلق مسلحان النار على دراجة نارية إسرائيلية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابيين. قُتل أحدهما وأصيب الآخر".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما حجم الخسائر البريطانية من إضرابات الأطباء وسائقي القطارات؟ ما حجم الخسائر البريطانية من إضرابات الأطباء وسائقي القطارات؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط