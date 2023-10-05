إعلام إسرائيلي: مقتل فلسطيني وإصابة آخر نفذا عملية إطلاق نار قرب طولكرم

ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن فلسطينيا قُتل وأصيب آخر، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنا قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأضافت قناة ريشت كان "أطلق مسلحان النار على دراجة نارية إسرائيلية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابيين. قُتل أحدهما وأصيب الآخر".

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