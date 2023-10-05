اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This handout picture released by the Russian Defence Ministry on October 5, 2023 shows Defence Minister Sergei Shoigu (L) overseeing training routines of contract service members and military volunteers at a military ground in Russia's south. (Photo by Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Russian Defence Ministry / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
وزير الدفاع الروسي يجري جولة تفقدية لعمليات التدريب القتالي
روسيا و أوكرانيا

روسيا: تجنيد 38 ألف متطوع الشهر الماضي للقتال في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يعلن تشكيل 9 أفواج احتياطية يجري تجديدها بجنود متعاقدين للعمل في أوكرانيا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، تجنيد 38 ألف متطوع خلال الشهر الماضي للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكداً استعدادهم لتنفيذ المهام القتالية.

وقال شويغو عقب اجتماعه مع القادة العسكريين في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية: "خلال هذا الوقت (في الشهر الماضي) قمنا بتجنيد 38 ألف متطوع، ويأتي الناس متحمسين للغاية ومستعدين لتنفيذ المهام القتالية، البعض يملكون خبرة قتالية، لأن العديد من المتطوعين، بعد إتمامهم فترة عقد مدته ستة أشهر، يعودون للمرة الثانية، وهناك من يعود للمرة الثالثة".

مادة اعلانية

وأضاف: "الكثير من النساء يتطوعن للانضمام إلى القوات العاملة في منطقة العمليات الخاصة، ولا يتأخرن عن الرجال في مستوى أداء المهام هناك".

وزير الدفاع الروسي يجري جولة تفقدية لعمليات التدريب القتالي
وزير الدفاع الروسي يجري جولة تفقدية لعمليات التدريب القتالي
البحرية الروسية تقيم قاعدة دائمة بمنطقة انفصالية في جورجيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا البحرية الروسية تقيم قاعدة دائمة بمنطقة انفصالية في جورجيا

كما أعلن شويغو تشكيل تسعة أفواج من قوات الاحتياط يجري تجديدها بمتعاقدين للعمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا. ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الوزير الروسي قوله "لدينا تسعة أفواج يجري تدريبها وتجديدها بشكل طبيعي ومستمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الدفاع الروسي جولة تفقدية لعمليات التدريب القتالي التي يقوم بها الجنود المتطوعون والمتعاقدون من وحدات احتياطي الجيش القتالي في روسيا بمعسكرات التدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن التدريبات في المعسكرات تتم بتوجيه من الضباط ذوي الخبرة القتالية المكتسبة من خلال مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تتابع عملية فصل السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض العربية تتابع عملية فصل السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط