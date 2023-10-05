قصف روسي على متجر بخاركيف يوقع 49 قتيلاً.. وزيلينسكي: جريمة وحشية

قتل 49 شخصا على الأقل في قصف روسي أصاب متجرا للمواد الغذائية في قرية بمنطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أولا، أن "48 شخصا قتلوا" في هذه القرية الواقعة قرب مدينة روبيانسك، على مسافة غير بعيدة من خط الجبهة مع الجيش الروسي، منددا بـ"جريمة روسية وحشية".

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وبعيد ذلك، تحدث الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف عن 49 قتيلا. وأوضح الحاكم على "تليغرام" أن القصف أصاب متجرا للمواد الغذائية ومقهى في قرية غروزا على بعد 30 كلم غرب كوبيانسك.

وقبل الحرب، كان يقطن غروزا نحو 500 شخص. وبين القتلى فتى في العاشرة، بحسب الحاكم الذي أشار إلى إصابة 6 أشخاص.

ونشر زيلينسكي صورة تظهر العديد من الأشخاص ممددين على الأرض من دون أي مؤشر إلى أنهم أحياء. بدوره، نشر الحاكم صورا تظهر أنقاضا ومسعفين في المكان.

وقبلها، قال زيلينسكي، إن روسيا تهدد الأمن في كل أوروبا، فيما أعرب عن ثقته في استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

زيلينسكي كان يتحدث خلال قمة تضم نحو 50 زعيما أوروبياً في إسبانيا، حيث سافر الرئيس الأوكراني لحشد الدعم من الحلفاء الغربيين.

ووصل زيلينسكي إلى غرناطة في جنوب إسبانيا، في وقت سابق من صباح اليوم، لحضور قمة تعقدها المجموعة السياسية الأوروبية، التي تشكلت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقد انطلقت في مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، اليوم، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي هذا فيما قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن إسبانيا عرضت تقديم أنظمة دفاع جوي جديدة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة لأوكرانيا من أجل حماية البنية التحتية للطاقة والموانئ.

وأضاف أن الجيش الإسباني سيدرب أيضا جنودا أوكرانيين على استخدام هذه الأنظمة الجديدة، كما سيمدهم بمزيد من معدات إزالة الألغام.