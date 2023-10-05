"مؤامرة ضدّ أمن الدولة".. إقالة قائد الدرك في بوركينا فاسو

أقالت السلطات في بوركينا فاسو، الأربعاء، رئيس أركان قوات الدرك، في خطوة تأتي بعد أسبوع من توقيف أربعة ضبّاط، من بينهم اثنان من معاونيه المقرّبين السابقين، للاشتباه بتورّطهم في "مؤامرة ضدّ أمن الدولة"، أقالت السلطات في بوركينا فاسو الأربعاء رئيس أركان قوات الدرك.

تعيين آخر

في التفاصيل، نصّ مرسوم رئاسي على إقالة اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا من منصب قائد قوات الدرك الوطني وتعيين اللفتنانت كولونيل كواغري ناتاما مكانه.

مادة اعلانية

وجاء في المرسوم الموقّع من الكابتن إبراهيم تراوري أنّه "يتمّ تعيين اللفتنانت كولونيل ناتاما كواغري من القوات المسلّحة الوطنية رئيساً لأركان الدرك الوطني".

أما حين استولى تراوري على السلطة بعد انقلاب عسكري نفّذه في 30 أيلول/سبتمبر 2022، فكان اللفتنانت كولونيل ناتاما قائداً لقوات الدرك الإقليمية في كايا (شمالا)، وهي المنطقة التي كان يتمركز فيها فوج الكابتن تراوري.

ويتولّى إيفرارد سومدا، القائد السابق للوحدات الخاصة بالدرك الوطني، منصبه منذ شباط/فبراير 2022.

التنظيمات الإرهابية تتمدد في مثلث مالي والنيجر وبوركينا فاسو

وأضعف هذا الضابط الأسبوع الماضي توقيف أربعة ضباط، من بينهم اثنان من قادة وحدات الدرك الخاصة، وذلك للاشتباه بتورطهم في "مؤامرة ضدّ أمن الدولة"، بحسب الحكومة.

والجمعة، نفى تراوري خلال مقابلة على شاشة التلفزيون العمومي، شائعات حول تفكيك قوات الدرك.

عنف قديم

يشار إلى أن بوركينا فاسو تواجه منذ 2015 أعمال عنف متطرفة تنسب إلى حركات مسلّحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وخلّف هذا العنف أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح داخلياً.