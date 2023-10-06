الاتحاد الأوروبي يعزز فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) الخميس أنّها ستشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم الدولية المفترضة المرتكبة في أوكرانيا.

ويهدف فريق التحقيق المشترك (JIT) الذي أنشأته ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في مارس 2022 بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، إلى تسهيل التحقيقات والملاحقات القضائية في الدول المعنية، وكذلك تلك التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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وانضم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - الذي أصدر في مارس مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين - إلى هذا الفريق بعد شهر، في ما يعدّ سابقة.

وقالت يوروبول في بيان "وفقاً لتفويضها، ستوفّر يوروبول الدعم التحليلي والطب الشرعي لأعضاء فريق التحقيق المشترك".

وأضافت أنّ "يوروبول ستدعم جمع وتحليل البيانات التي تمّ الحصول عليها بشكل قانوني من مصادر مفتوحة مثل شبكات التواصل الاجتماعي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي".

وانضمّت إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا ورومانيا إلى الفريق العام الماضي. وفي مارس 2023، وقّعت السلطات الوطنية السبع التابعة لفريق التحقيق المشترك اتفاقية مع وزارة العدل الأميركية، حسبما ذكرت يوروبول.

واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر، روسيا بارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية في أوكرانيا بشكل شبه يومي".

من جهتها، تستضيف "يوروجست"، ومقرّها الرئيسي في لاهاي وتقدّم الدعم القانوني واللوجستي والمالي والتحليلي للفريق، مكتباً دولياً منذ يوليو 2023 للتحقيق في جريمة "العدوان" ضد أوكرانيا.

وتزايدت الدعوات لإنشاء محكمة خاصّة بالحرب في أوكرانيا منذ الغزو، اذ تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى تفويض قضائي لمحاكمة القادة الروس بتهمة "العدوان"، الذي يُعرّف بأنه هجوم من دولة على أخرى في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.