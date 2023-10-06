اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مروحيات التحالف الدولي في سوريا
مروحيات التحالف الدولي في سوريا (أرشيفية)
التدخل التركي

التحالف الدولي لمكافحة داعش: ضربات جوية "غير منسقة" نُفذّت قرب قواتنا في سوريا

التحالف: "نحتفظ بحقنا الأصيل الثابت في الدفاع عن النفس في أي وقت عندما نواجه تهديدات تضع قواتنا في طريق الخطر"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال التحالف الدولي لمكافحة داعش، إن ضربات جوية "غير منسقة" نُفذّت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالقرب من قوات التحالف في سوريا.

وأضاف التحالف في بيان: "نعارض الأعمال التي تعرض سلامة قواتنا والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتشتيت الانتباه عن التزامنا المشترك لهزيمة دائمة لتنظيم داعش".

مادة اعلانية

وتابع: "نحتفظ بحقنا الأصيل الثابت في الدفاع عن النفس في أي وقت عندما نواجه تهديدات تضع قواتنا في طريق الخطر".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستواصل عملياتها في العراق وسوريا.

بعد إسقاط المسيّرة بسوريا.. تركيا وأميركا تنسقان لتجنب حوادث مماثلة سوريا التدخل التركي بعد إسقاط المسيّرة بسوريا.. تركيا وأميركا تنسقان لتجنب حوادث مماثلة

وأضافت الوكالة أن فيدان شدد لبلينكن على "ضرورة تخلي واشنطن عن العمل مع وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا".

كما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع التركية، الخميس، تدمير 30 هدفا لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا و"تحييد" العديد من المسلحين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب راح ضحيتها 3 آلاف قتيل بسبب مباراة.. شواهد لخلط الرياضة بالسياسة حرب راح ضحيتها 3 آلاف قتيل بسبب مباراة.. شواهد لخلط الرياضة بالسياسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط