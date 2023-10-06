التحالف الدولي لمكافحة داعش: ضربات جوية "غير منسقة" نُفذّت قرب قواتنا في سوريا

قال التحالف الدولي لمكافحة داعش، إن ضربات جوية "غير منسقة" نُفذّت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالقرب من قوات التحالف في سوريا.

وأضاف التحالف في بيان: "نعارض الأعمال التي تعرض سلامة قواتنا والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتشتيت الانتباه عن التزامنا المشترك لهزيمة دائمة لتنظيم داعش".

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وتابع: "نحتفظ بحقنا الأصيل الثابت في الدفاع عن النفس في أي وقت عندما نواجه تهديدات تضع قواتنا في طريق الخطر".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستواصل عملياتها في العراق وسوريا.

وأضافت الوكالة أن فيدان شدد لبلينكن على "ضرورة تخلي واشنطن عن العمل مع وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا".

كما نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع التركية، الخميس، تدمير 30 هدفا لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا و"تحييد" العديد من المسلحين.