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Former French President Nicolas Sarkozy, center, arrives at the courtroom for his appeal trial of trying to bribe a magistrate in exchange for information about a legal case in which he was implicated Monday, Dec. 5, 2022 in Paris. A Paris court found last year French former President Nicolas Sarkozy guilty of corruption and influence peddling and sentenced him to a year in prison. (AP Photo/Francois Mori)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

بعد 30 ساعة استجواب.. اتهام ساركوزي بالقيام بمناورات احتيالية

في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007

العربية.نت
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وجهت التهمة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الجمعة، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

وجهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) الذي حضر إلى محكمة باريس القضائية تهمة التحريض على شهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، كما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".

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ويفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي.

وتم ذلك بعد حوالي ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في مايو 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم "إنقاذ ساركوزي".

وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان "إن نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه".

من خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة فيما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.

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