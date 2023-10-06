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Ukrainian policemen inspect the bodies of persons that were killed by a Russian rocket attack that killed 51 people in the village of Hroza near Kharkiv, Ukraine, Thursday, Oct. 5, 2023. Ukrainian officials say at least 51 civilians were killed in a Russian rocket strike on a village store and cafe in the eastern part of the country in one of the deadliest attacks in recent months. (AP Photo/Alex Babenko)
نقل جثث القتلى في غروزا
روسيا و أوكرانيا

روسيا تنفي ضربها المدنيين في غروزا.. وأوكرانيا تشيّع القتلى

أوكرانيا تشيّع 51 مدنياً قُتلوا في قصف على قرية شرق البلاد.. والكرملين: روسيا لا تضرب سوى "أهداف عسكرية"

العربية.نت
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تستهدف مطلقاً البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وذلك بعدما اتهمت كييف موسكو بالوقوف خلف هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً، الخميس، في قرية غروزا في الشرق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافاً مدنية. الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون".

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هذا وتشيّع أوكرانيا، اليوم، 51 شخصاً، بينهم طفل، قضوا أمس في قصف على قرية صغيرة في شرق البلاد حيث تجمّعوا لحضور مراسم جنازة جندي، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الحرب مع روسيا.

دفن عدد من قتلى غروزا
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  • دفن عدد من قتلى غروزا
  • دفن عدد من قتلى غروزا
  • دفن عدد من قتلى غروزا
(3 صور)
دفن عدد من قتلى غروزا
دفن عدد من قتلى غروزا
دفن عدد من قتلى غروزا
دفن عدد من قتلى غروزا
دفن عدد من قتلى غروزا
دفن عدد من قتلى غروزا

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في إسبانيا لحضور اجتماع للزعماء الأوروبيين، بـ"الهجوم الإرهابي غير الإنساني" الذي يتهم روسيا بتنفيذه، والذي أدانه أيضاً حلفاؤه الغربيون بشدة، فيما أشارت الأمم المتحدة من جانبها إلى "جريمة حرب" محتملة.

كما قالت متحدثة باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن "كل شيء يشير" إلى أن صاروخاً روسياً هو الذي أصاب قرية غروزا الصغيرة في أوكرانيا وأدى إلى مقتل العشرات.

من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح الجمعة، أن قصفاً روسياً آخر أدى إلى مقتل طفل وإصابة 23 آخرين بجروح، بينهم رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً، في مدينة خاركيف في المنطقة نفسها الواقعة في الشرق.

وأعلنت كييف أنّها أسقطت ليل الخميس-الجمعة 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ هجمات ليلية يومية على أوكرانيا.

وضرب الهجوم الدموي، الخميس، غروزا، حيث كان المشيّعون في مقهى، كما سقط ضحايا في متجر في المبنى نفسه في القرية التي يبلغ عدد سكانها 330 شخصاً والواقعة في منطقة خاركيف.

الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
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  • الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
  • الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
(2 صور)
الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
الدمار الذي خلفه القصف في غروزا
كييف تعلن إسقاط 25 مسيّرة روسية.. وموسكو توجه ضربات موجعة لمواقع الجيش الأوكراني العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف تعلن إسقاط 25 مسيّرة روسية.. وموسكو توجه ضربات موجعة لمواقع الجيش الأوكراني

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو، إن القصف دمّر متجراً ومقهى يقعان في المبنى نفسه بشكل كامل، وكان يتواجد فيه نحو ستين شخصاً، موضحاً أن الطفل الذي قُتل في القصف يبلغ من العمر ستة أعوام.

وأعلن الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، الحداد هناك لمدة ثلاثة أيام، مديناً الهجوم الأكثر دموية في منطقة خاركيف منذ بداية الصراع.

وأشار كليمينكو إلى أن الأدلة الأولية أظهرت استخدام صاروخ إسكندر في الهجوم، وهو سلاح تملكه روسيا ولا يملكه الأوكرانيون.

الأمر ذاته أشارت إليه إليزابيث ثروسيل خلال الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف. وقالت "في هذه المرحلة، من الصعب للغاية بالطبع التثبت بشكل مطلق مما حدث، ولكن بالنظر إلى الموقع، وبالنظر إلى تعرّض المقهى للقصف، فإن كل شيء يشير إلى أنه كان صاروخاً روسياً"، مشدّدةً على ضرورة مواصلة التحقيق.

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