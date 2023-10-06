إنقاذ مركب يقل 124 سورياً غرق قبالة شمال لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 125 شخصاً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي قبالة شواطئ مدينة الميناء (الملاصقة لطرابلس) بالقرب من جزر النخيل، في شمال لبنان.

وقالت الوكالة إن المركب انطلق من شاطئ العبدة وتعطل محركه، مما دفع الركاب للاستغاثة بالقوات البحرية في الجيش، التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، مشيرة إلى أنهم من الجنسية السورية إضافة إلى لبناني واحد.

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وتم سحب المركب والركاب إلى مرفأ طرابلس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، بحسب الوكالة.







الجيش اللبناني يعترض المركب الجيش اللبناني يعترض المركب الجيش اللبناني يعترض المركب الجيش اللبناني يعترض المركب

وقالت الوكالة إن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال وجه مدير المرفأ "بتقديم كل المساعدات إلى الركاب والتسهيلات للقوات البحرية في الجيش".

من جهته، أصدر الجيش اللبناني بياناً جاء فيه: "بتاريخ 6 / 10 / 2023، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلًا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة".

وجددت قيادة الجيش "تحذيرها من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها".