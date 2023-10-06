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التغير المناخي

مسؤولون: مقتل 40 على الأقل إثر فيضان بحيرة جليدية بالهند

السلطات تقول إنه أثر على حياة 22 ألف شخص

كولكاتا‭ ‬(الهند) - (رويترز)
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قال مسؤولون حكوميون لرويترز اليوم الجمعة إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا بالهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين.

وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، ما أدى إلى فيضان كبير قال السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص.

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وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا يعزى إلى تغير المناخ.

وذكر مسؤولون في سيكيم أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء أمس الخميس. وقال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة لرويترز إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه.

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وأعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسن الطقس في المنطقة.

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