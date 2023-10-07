إعلام تابع لحماس ينشر صوراً للحظات الأولى من العملية العسكرية بغلاف غزة

نشر إعلام تابع لحركة حماس، اليوم السبت، صورا للحظات الأولى من العملية العسكرية في غلاف قطاع غزة.

وأعلن قائد "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف اليوم السبت، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل. وقال الضيف في رسالة صوتية "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو (إسرائيل)".

إعلام تابع لحركة حماس ينشر صورا للحظات الأولى من العملية العسكرية في غلاف قطاع #غزة#العربية pic.twitter.com/KXh6AWGIx4 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023

مادة اعلانية

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عددا من الإرهابيين تسللوا" إلى إسرائيل من قطاع غزة عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع، و"طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم".

وأفاد مراسلون صحافيون بأن 100 مقاتل من حماس دخلوا أربع مستوطنات في غلاف غزة، حيث تدور اشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين ومجموعات الحماية المحلية.

كما أطلق الجيش صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة المحاصر على إسرائيل السبت، حسبما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.