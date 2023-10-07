الرئيس الإسرائيلي: نواجه ساعات صعبة
هرتسوغ: "أدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الدعم المتبادل والبقاء صامدين"
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، إن بلاده تواجه ساعات صعبة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست"، حيث بدأ المشهد مشتعلاً في إسرائيل، بعد إطلاق حركة حماس عملية عسكرية واسعة النطاق عليها.
وأضاف هرتسوغ "أدعو الجميع إلى الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الدعم المتبادل والبقاء صامدين".
وأعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل من غزة إلى إسرائيل، أفاد بيان لحماس بأن عناصرها تقوم بعملية في إسرائيل أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها انضموا إلى حماس في الهجوم على إسرائيل.
مباشر من #العربية | استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل https://t.co/DSxvE9Odgm— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023
إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.. هذا هو المشهد الذي يدور بالداخل الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.
صفارات الإنذار تدوي في مطار بن غوريون في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة#العربية pic.twitter.com/YUk4m6oCXD— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
وأكد إعلام تابع لحماس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، فيما أظهرت صور السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
وقبلها، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى 4 مستوطنات بغلاف غزة واحتجزوا رهائن، كما سيطروا على عدة مناطق في الداخل الإسرائيلي.
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من قطاع #غزة باتجاه إسرائيل#العربية pic.twitter.com/uGOhzaBdcf— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
أظهرت لقطات تلفزيونية وصول صواريخ أطلقت من غزة إلى منطقة تقع بين بيت لحم في الضفة الغربية والقدس واعتراضها من قبل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، يما أفاد إعلام إسرائيلي بإغلاق المطارات بوسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
ودوت صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فيما دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة. ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء قوات احتياط عسكرية.
فصائل فلسطينية مسلحة تستولي على جيب إسرائيلي في غلاف #غزة#العربية pic.twitter.com/ieCwnp29W2— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، السبت، متوعداً بأن حماس ستتحمل عواقب هجماتها الصاروخية، فيما أظهرت صور لحظة تسلل عدد من المسلحين الفلسطينيين إلى منطقة غلاف غزة. وتحدث الإعلام الإسرائيلي وكذلك خدمة الإسعاف عن مقتل مستوطنة وإصابة 15 آخرين جراء الهجمات الصاروخية من قطاع.
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