إسرائيل تتأهب للحرب.. مئات الصواريخ من غزة وتسلل مسلحين للداخل وأسر جنود

إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.. هذا هو المشهد الذي يدور بالداخل الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

إعلام تابع لحماس ينشر صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف #غزة#العربية pic.twitter.com/OFTK0d2Qqf — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

وأكد إعلام تابع لحماس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، فيما أظهرت صور السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

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وقبلها، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى 4 مستوطنات بغلاف غزة واحتجزوا رهائن، كما سيطروا على عدة مناطق في الداخل الإسرائيلي.

إعلام تابع لحماس يؤكد أسر عدد من الجنود الإسرائيليين#العربية pic.twitter.com/g2fMkdY6ff — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

أظهرت لقطات تلفزيونية وصول صواريخ أطلقت من غزة إلى منطقة تقع بين بيت لحم في الضفة الغربية والقدس واعتراضها من قبل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، يما أفاد إعلام إسرائيلي بإغلاق المطارات بوسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فيما دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة. ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء قوات احتياط عسكرية.

مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة#العربية pic.twitter.com/HTCCtXjKYG — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، السبت، متوعداً بأن حماس ستتحمل عواقب هجماتها الصاروخية، فيما أظهرت صور لحظة تسلل عدد من المسلحين الفلسطينيين إلى منطقة غلاف غزة. وتحدث الإعلام الإسرائيلي وكذلك خدمة الإسعاف عن مقتل مستوطنة وإصابة 15 آخرين جراء الهجمات الصاروخية من قطاع.

وبالمقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل اثنين وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن "عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع. و"طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم"، على ما قال الجيش في بيان.

مشاهد متداولة لتسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع #غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة #العربية pic.twitter.com/t8JCK8HiQu — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023

وأُطلِقت عشرات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة صباح السبت، فيما دوّت صافرات الإنذار في الأراضي الإسرائيليّة. وسُمع دويّ انفجارات في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ناتجة عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة. وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من غزة، وقبلها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل إلى مستوطنات غلاف غزة عبر طائرة شراعية.

مباشر من #العربية | إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل https://t.co/s9j4LC2lkg — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

وأعلنت حماس مسؤليتها عن إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل من غزة إلى إسرائيل، أفاد بيان لحماس بأن عناصرها تقوم بعملية في إسرائيل أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها انضموا إلى حماس في الهجوم على إسرائيل.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بنجاح عشرات من المسلحين الفلسطينيين في التسلل إلى إسرائيل من غزة، فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

اندلاع النيران في مبنى بمدينة عسقلان وإصابة عدة مبان أخرى بصواريخ تم إطلاقها من #غزة #العربية pic.twitter.com/5BMRmteGyG pic.twitter.com/Wnc2ks5uxI — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتفعيل نظام صفارات الإنذار في مناطق جنوب تل أبيب وفي بئر السبع، بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات حدودية والمنطقة الجنوبية، واعتراض عدد من الصواريخ بواسطة القبة الحديدية.

مراسل العربية زياد حلبي : عشرات من المسلحين الفلسطينيين نجحوا في التسلل إلى #إسرائيل من #غزة #العربية pic.twitter.com/DhFopyOyLh — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

كما أفاد مراسلنا بإعلان حالة الاستنفار في صفوف سلاح الجو والمنطقة الجنوبية في إسرائيل، مضيفاً أنه تم إصابة عدد من المباني في مدينة عسقلان بصاروخ.

مراسل العربية زياد حلبي: استمرار عمليات القصف المتبادل بين قطاع #غزة و #إسرائيل ونتنياهو يعلن عن اجتماع مع كبار القادة الأمنيين خلال ساعات#العربية pic.twitter.com/CqZKTLl2Tv — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

وفي الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع مع كبار القادة الأمنيين خلال ساعات لبحث إطلاق الصواريخ من غزة.

اندلاع النيران في مبنى بمدينة عسقلان وإصابة عدة مبان أخرى بصواريخ تم إطلاقها من #غزة #العربية pic.twitter.com/PeLMA9UffN — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات غلاف غزة للبقاء في الملاجئ.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع #غزة جراء إطلاق عشرات الصواريخ تجاهها #العربية pic.twitter.com/qy4vXeInFE — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

وتفرض إسرائيل حصارا على غزّة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على السلطة في القطاع. ومذّاك، خاضت الفصائل الفلسطينيّة وإسرائيل جولات تصعيدية مدمّرة.