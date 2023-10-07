روسيا تحبط هجوم مسيرة على موسكو.. وتقصف منشأة للحبوب بأوديسا
وقع الهجوم موسكو في وقت مبكر اليوم دون أن يتسبب بوقوع أضرار أو إصابات
ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو في وقت مبكر اليوم السبت دون أن يسفر ذلك فيما يبدو عن وقوع أضرار أو إصابات.
وقالت الوكالة نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم، الذي تم التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية.
وقالت الوكالة نقلاً عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، على قناته على تطبيق تلغرام، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو أضرار، ولكن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".
وقالت تاس إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو بعد تعليقها.
وتأتي أنباء الهجوم على روسيا في أعقاب ضربات جوية روسية على أوكرانيا أمس الجمعة قال مسؤولون إنها أدت إلى مقتل طفل (10 أعوام) وجدته في مدينة خاركيف وألحقت أضراراً مادية في منطقة أوديسا. وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرات الأشخاص قتلوا في قرية هروزا في شمال شرق أوكرانيا خلال تجمع لتأبين جندي أوكراني.
في سياق متصل، قالت السلطات الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن القوات الروسية نفذت هجوماً صاروخياً خلال الليل على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للميناء.
وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن أربعة أصيبوا في الهجوم الذي أصاب منزلاً ومنشأة للحبوب مطلة على الميناء. ولم يحدد المكان الذي وقع فيه الهجوم.
وقال الجيش الأوكراني إن الضربة شملت إطلاق صواريخ أونيكس الفرط صوتية من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
وشنت القوات الروسية ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة بانتظام على البنية التحتية للموانئ في الأسابيع الأخيرة، ما جعل من الصعب على أوكرانيا المنتج الرئيسي للحبوب تصدير منتجاتها.
وانسحبت موسكو في منتصف يوليو من اتفاق سمح بشحن الحبوب من البحر الأسود وساعد في مكافحة أزمة غذاء عالمية.
-
مشاهد مباشرة لأسر الفصائل الفلسطينية 5 جنود إسرائيليين والتجول بهم في غزةوذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن مسلحين فلسطينيين يتحصنون مع رهائن في منزل في مستوطنة غرب بئر السبع العرب والعالم
-
زلزال يضرب غرب أفغانستان.. ويشعر به سكان مشهد الإيرانيةهيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إن الزلزال كان بقوة 6.3 على مقياس ريختر إيران
-
إسرائيل تستعد لحرب شاملة.. آلاف الصواريخ من غزة وتسلل مسلحين للداخل وأسر جنودإعلام إسرائيلي: إغلاق المطارات بوسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من غزة.. حماس تقوم بعملية في إسرائيل أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي يطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد القطاع العرب والعالم