روسيا تحبط هجوم مسيرة على موسكو.. وتقصف منشأة للحبوب بأوديسا

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو في وقت مبكر اليوم السبت دون أن يسفر ذلك فيما يبدو عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت الوكالة نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم، الذي تم التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية.

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وقالت الوكالة نقلاً عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، على قناته على تطبيق تلغرام، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو أضرار، ولكن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

وقالت تاس إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو بعد تعليقها.

وتأتي أنباء الهجوم على روسيا في أعقاب ضربات جوية روسية على أوكرانيا أمس الجمعة قال مسؤولون إنها أدت إلى مقتل طفل (10 أعوام) وجدته في مدينة خاركيف وألحقت أضراراً مادية في منطقة أوديسا. وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرات الأشخاص قتلوا في قرية هروزا في شمال شرق أوكرانيا خلال تجمع لتأبين جندي أوكراني.

في سياق متصل، قالت السلطات الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن القوات الروسية نفذت هجوماً صاروخياً خلال الليل على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للميناء.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن أربعة أصيبوا في الهجوم الذي أصاب منزلاً ومنشأة للحبوب مطلة على الميناء. ولم يحدد المكان الذي وقع فيه الهجوم.

وقال الجيش الأوكراني إن الضربة شملت إطلاق صواريخ أونيكس الفرط صوتية من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وشنت القوات الروسية ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة بانتظام على البنية التحتية للموانئ في الأسابيع الأخيرة، ما جعل من الصعب على أوكرانيا المنتج الرئيسي للحبوب تصدير منتجاتها.

وانسحبت موسكو في منتصف يوليو من اتفاق سمح بشحن الحبوب من البحر الأسود وساعد في مكافحة أزمة غذاء عالمية.