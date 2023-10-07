شاهد.. تسلل مسلحين فلسطينيين لداخل المستوطنات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية

أعلنت حركة حماس، السبت، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل من غزة إلى إسرائيل.

مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة#العربية pic.twitter.com/HTCCtXjKYG — العربية (@AlArabiya) October 7, 2023

وأفاد بيان لحماس بأن عناصرها تقوم بعملية في إسرائيل أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

مشاهد متداولة لتسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع #غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة #العربية pic.twitter.com/t8JCK8HiQu — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023

مادة اعلانية

وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية باحدى المستوطنات.

وقبلها، قال بيان صادر عن حماس إن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد" سيلقي "بيانا مهما للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعد قليل".

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن "عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع. و"طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم"، على ما قال الجيش في بيان.

وأُطلِقت عشرات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ، في ساعة مبكرة صباح السبت، فيما دوّت صافرات الإنذار في الأراضي الإسرائيليّة. وسُمع دويّ انفجارات في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ناتجة عن إطلاق رشقات من الصواريخ المختلفة. وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من غزة، وقبلها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل إلى مستوطنات غلاف غزة عبر طائرة شراعية.