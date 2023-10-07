صور للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة
إعلام تابع لحماس يؤكد أسر عدد من الجنود الإسرائيليين
أظهرت صور جديدة السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، فيما نشر إعلام تابع لحركة حماس صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مؤكدة أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.
صور جديدة للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف #غزة#العربية pic.twitter.com/0s1nWyzsiO— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
كما أظهرت مشاهد أخرى استيلاء مقاتلين فلسطينيين على جيب عسكري إسرائيلي والعودة به إلى غزة.
إعلام تابع لحماس ينشر صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف #غزة#العربية pic.twitter.com/OFTK0d2Qqf— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بدء عملية ضد إسرائيل.
صورة متداولة لآلية عسكرية إسرائيلية وسط قطاع #غزة #إسرائيل #العربية pic.twitter.com/sLnerQJyRQ— العربية (@AlArabiya) October 7, 2023
وقال الضيف في بيان للحركة إن عملية "طوفان الأقصى" شملت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل.
وأضاف "اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم حالة تأهب الحرب بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل اإسرائيلي.
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