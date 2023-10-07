ضربات جوية تركية تدمر 15 هدفا لمسلحين أكراد شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش نفذ ضربات جوية جديدة في شمال سوريا مساء اليوم الجمعة ودمر 15 هدفا للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين في الهجوم.

وتابعت الوزارة في بيان أن الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا بداخلها. ولم تكشف الوزارة المناطق التي استهدفتها الضربات الجوية.

مادة اعلانية

وفي وقت سابق الجمعة، شنت قوات الأمن التركية هجوما على مسلحين أكراد في شمال سوريا وشرق تركيا، وقالت أنقرة إنها ستواصل تدمير قدرات المسلحين في جميع أنحاء المنطقة بعد ما يقرب من أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إن الجيش "حيد" 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا ليل الخميس ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية.وتستخدم تركيا عادة مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل.

وقالت أنقرة إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة 7 ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا مساء أمس الخميس.



وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل، الخميس، ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "كما حدث في العراق، سيستمر تدمير جميع قدرات ومصادر دخل المنظمة الإرهابية في سوريا بطريقة

منهجية".

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في بيان أنه تم "تحييد" اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة أغري الشرقية في اشتباك مع القوات الخاصة خلال عملية بطائرات مسيرة قتالية ودعم مروحيات هجومية.

وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 75 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني في عملية شملت 11 منطقة.