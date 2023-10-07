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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the prime minister's office in Jerusalem, Wednesday, Sept. 27, 2023.(Abir Sultan/Pool Photo via AP)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الشرق الأوسط

نتنياهو: "ليست عملية وليست جولة.. بل نحن في حرب"

الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته تخوض معارك "برية" ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحراً وبراً

العربية.نت
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أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلاده بأنها "في حالة حرب" مع حركة حماس.

وتعد تصريحات نتنياهو في خطاب متلفز هي الأولى له منذ أن شنت حركة حماس هجوماً كبيراً متعدد الجبهات على إسرائيل فجر اليوم السبت.

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وأمر نتنياهو باستدعاء جنود الاحتياط ووعد بأن حماس "ستدفع ثمناً لم تعرفه حتى الآن".

وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب.. ليست عملية وليست جولة.. بل في حالة حرب". وأكد أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".

كما أمر رئيس الوزراء الجيش بما وصفه "تطهير" البلدات التي توغل فيها مقاتلو حماس والتي ظلت عالقة في معارك بالأسلحة النارية مع الجنود الإسرائيليين.

يأتي هذا بينما أطلقت حماس اليوم السبت آلاف الصواريخ على إسرائيل وأرسلت عشرات المقاتلين عبر حدود البلاد شديدة التحصين.

هذا، وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك "برية" ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحراً وبراً.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي: "كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض". وأضاف "نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض".

من إحدى المستوطنات
من إحدى المستوطنات
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وقد قُتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرق قطاع غزة خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين الذين قدموا من الأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلن المجلس.

وقال المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" في بيان "قتل رئيس المجلس الإقليمي عوفير ليبشتاين" خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلحين.

كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عدة على أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق وابل من الصواريخ من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأطلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدة صواريخ على هدف في غرب مدينة غزة بينما سمع دوي عدة انفجارات في مناطق أخرى.

من غزة
من غزة
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