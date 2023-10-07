نتنياهو: "ليست عملية وليست جولة.. بل نحن في حرب"

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلاده بأنها "في حالة حرب" مع حركة حماس.

وتعد تصريحات نتنياهو في خطاب متلفز هي الأولى له منذ أن شنت حركة حماس هجوماً كبيراً متعدد الجبهات على إسرائيل فجر اليوم السبت.

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وأمر نتنياهو باستدعاء جنود الاحتياط ووعد بأن حماس "ستدفع ثمناً لم تعرفه حتى الآن".

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023

وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب.. ليست عملية وليست جولة.. بل في حالة حرب". وأكد أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".

كما أمر رئيس الوزراء الجيش بما وصفه "تطهير" البلدات التي توغل فيها مقاتلو حماس والتي ظلت عالقة في معارك بالأسلحة النارية مع الجنود الإسرائيليين.

يأتي هذا بينما أطلقت حماس اليوم السبت آلاف الصواريخ على إسرائيل وأرسلت عشرات المقاتلين عبر حدود البلاد شديدة التحصين.

هذا، وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك "برية" ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحراً وبراً.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي: "كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض". وأضاف "نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة.. قواتنا تقاتل الآن على الأرض".

وقد قُتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرق قطاع غزة خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين الذين قدموا من الأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلن المجلس.

وقال المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" في بيان "قتل رئيس المجلس الإقليمي عوفير ليبشتاين" خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلحين.

كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عدة على أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق وابل من الصواريخ من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأطلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية عدة صواريخ على هدف في غرب مدينة غزة بينما سمع دوي عدة انفجارات في مناطق أخرى.