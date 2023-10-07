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A train with Russian workers laying the first new rail to reconstruct Rajin-Khasan Railways, cross-border rail link is seen near Tumangang Railway Station in North Korea, Saturday, Oct. 4, 2008. In April 2008 Russian and North Korean top railway officials signed an agreement to start the reconstruction of the 54 km (33 miles)railway from the Tumangang border station to the Korean port of Rajin, where a new container terminal is to be constructed. The short Khasan-Rajin rail line is a pilot project for the long-planned restoration of the 930 km (577 miles) Trans-Korean Railway linking the Russian border to Demilitarized Zone, and eventually to the ports of South Korea. (AP Photo)
منشأة تومانغانغ للسكك الحديد الحدودية في كوريا الشمالية
روسيا و بوتين

نقل أسلحة؟.. ارتفاع كبير بحركة القطارات بين كوريا وروسيا

صور الأقمار الصناعية عالية الدقة كشفت عما لا يقل عن 70 عربة شحن في منشأة تومانغانغ للسكك الحديد الحدودية في كوريا الشمالية

سيول – فرانس برس
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ارتفعت حركة القطارات بين كوريا الشمالية وروسيا بشكل كبير عقب قمة عقدت مؤخراً بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس فلاديمير بوتين، ما يشير إلى نقل "محتمل" لأسلحة بين البلدين، وفق "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ومقره واشنطن.

وذكرت "خلية بيوند باراليل" التي أنشأها مركز الدراسات والمخصصة لشبه الجزيرة الكورية، في تقرير نشر أمس الجمعة، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة كشفت عما لا يقل عن 70 عربة شحن في منشأة تومانغانغ للسكك الحديد الحدودية في كوريا الشمالية. ويمكن الاطلاع على الصور في رابط التقرير التالي.

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والعدد "غير مسبوق" حتى عند مقارنته بمستويات ما قبل كورونا. ولم تُشاهد أكثر من 20 عربة في محطة السكك الحديد خلال السنوات الخمس الماضية.

وخلص التقرير إلى أن زيادة الحركة "تشير على الأرجح إلى قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة وذخائر"، مضيفاً أن القماش المشمع الذي يغطي الحاويات جعل من المستحيل "التعرف بشكل قاطع" على محتوياتها.

ويأتي هذا التحليل بعد يوم من نقل شبكة "سي. بي. إس. نيوز" عن مسؤول أميركي لم يذكر اسمه قوله، إن كوريا الشمالية بدأت في نقل مدفعية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

والشهر الماضي، أثار لقاء مباشر بين بوتين وكيم قلقاً واسعاً بين حلفاء كييف من احتمال إبرام صفقة أسلحة.

لقاء زعيمي روسيا وكوريا الشمالية في موسكو في سبتمبر الماضي
لقاء زعيمي روسيا وكوريا الشمالية في موسكو في سبتمبر الماضي
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وكوريا الشمالية، التي اتهمتها الولايات المتحدة في وقت سابق بتزويد مجموعة فاغنر الروسية المسلحة بقذائف، من كبار مصنّعي الأسلحة التقليدية، والمعروف أنها تمتلك مخزونات كبيرة من المعدات الحربية العائدة للحقبة السوفياتية، وإن كانت حالتها غير معروفة.

وكثفت روسيا إنتاج القذائف هذا العام إلى 2.5 مليون قذيفة متوقعة. لكن محللين يقولون إن ذلك قد لا يفي باحتياجاتها في ميدان المعارك. وتطلق القوات الروسية نحو 60 ألف طلقة يومياً، وفق أرقام أوكرانية.

وفيما أكدت روسيا عدم التوقيع على أي اتفاقيات خلال زيارة كيم، قال بوتين إنه رأى "احتمالات" لتعاون عسكري.

والبلدان حليفان تاريخيان، ويخضع كل منهما لعقوبات دولية. وفُرضت العقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، وعلى بيونغ يانغ على خلفية تجاربها لأسلحة نووية.

وسبق أن قال البيت الأبيض إن أي صادرات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا "من شأنها أن تنتهك قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي من بينها قرارات تبنتها روسيا نفسها".

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