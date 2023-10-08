بعد محيط غزة.. إسرائيل تخطط لإخلاء المناطق الشمالية

فيما تتواصل المواجهات العنيفة لليوم الثاني، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانتس، أمر بوضع خطط لإخلاء محتمل للبلدات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، إذا اندلع القتال على تلك الجبهة.

خطة إخلاء الحدود الشمالية

وقالت الصحيفة إن غالانتس عقد اجتماعا مع قادة عسكريين ومسؤولين آخرين "أثنى خلاله على المسؤولين لجهودهم لإجلاء الإسرائيليين من البلدات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، وأمر بوضع خطط لإخلاء محتمل للبلدات الواقعة على الحدود الشمالية لإسرائيل أيضا، في حالة اندلاع القتال على تلك الجبهة أيضا".

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كما أمر وزير الدفاع بتوفير الأسلحة والذخيرة والقوات للفرق الأمنية في البلدات القريبة من حدود غزة.

"إعلان حالة الحرب"

يأتي هذا بعدما، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسمياً.

فقد أكد مكتب مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان، اليوم الأحد، أن "الحرب المفروضة على إسرائيل بدأت من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023".

أول مرة منذ حرب أكتوبر

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب"، رغم أنه من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية.

جاء هذا التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اليوم الأخير من عيد العرش (سوكوت) في إسرائيل، وبعد خمسين عاما على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي قتل فيها 2600 إسرائيلي وبلغ عدد القتلى والمفقودين في الجانب العربي 9500 خلال ثلاثة أسابيع من القتال.

660 قتيلا

يشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في إسرائيل أعلن سقوط 660 قتيلا، وإصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في "حالة حرجة" في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس، وأسر أكثر من 100 شخص.

وأصدر الجيش أسماء 26 جنديا قتلوا.