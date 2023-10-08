أطفال افترشوا الشوارع.. 2000 قتيل بزلزال مروع في أفغانستان

في أقل من شهرين ضرب زلزال مدمر ثان أمس السبت أفغانستان.

وأعلن بلال كريمي، الناطق باسم الحكومة التي تسيطر عليها حركة طالبان أن حصيلة القتلى ارتفعت جراء الزلزال الذي أعقبته عدة هزّات ارتدادية في منطقة نائية بغرب البلاد.

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC — World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 8, 2023

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وقال: "للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا.. بلغت أكثر من ألف شخص"، وفق ما نقلت لوكالة فرانس برس.

بينما أفاد متحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة لطالبان، عبد الواحد ريان، أن حوالي ست قرى دمرت بالكامل، وقتل نحو ألفي شخص.

ذعر وهلع

فيما أكد سكان من هرات أن الزلزل سبب حالة من الذعر في المدينة.

كما أوضحوا أن الناس غادروا منازلهم، وناموا في الشوارع".

وكان زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب أمس السبت ولاية هرات الفقيرة، أعقبته سلسلة هزّات ارتدادية قوية، ما فاقم عدد القتلى.

كما طال مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دُمّروا أو تضرروا جزئيا في أنحاء 12 قرية على الأقل في هرات مع تأثّر حوالي 4200 شخص.

أتى ذلك، فيما تعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت هرات التي تضم 1,9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران من جفاف مستمر منذ سنوات، شلّ الحياة في العديد من مجتمعاتها الزراعية الفقيرة.