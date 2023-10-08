الجيش الإسرائيلي: أرسلنا رسالة واضحة.. ونفذنا 420 غارة

فيما يتواصل الرد الانتقامي الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قطاع غزة بعد العملية العسكرية المباغتة وغير المسبوقة التي شنتها الفصائل الفلسطينية على غلاف القطاع.

420 غارة إسرائيلية

أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي العربية والحدث أن الجيش الإسرائيلي نفذ 420 غارة منذ الأمس على قطاع غزة استهدفت هذه الغارات "40 نفقا هجوميا معدا لتنفيذ عمليات".

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كما أضاف أن الغارات استهدفت 10 مبان متعددة الطوابق تستخدم بنى تحتية للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى شن 100 غارة لتحييد عمليات هجومية وتسلل إلى داخل إسرائيل.

"أرسلنا رسالة واضحة"

أما الوضع في الجبهة الشمالية، فأكد الجيش الإسرائيلي قصف أهداف على الحدود مع لبنان، لافتا إلى أنه "أرسل رسالة واضحة بأننا سنستهدف أي منظمة إرهابية تحاول مهاجمة قواتنا مهما كانت هويتها".

وسط هذا، يتوقع مراقبون تصاعد المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل أكبر وإمكانية تمددها إلى عدة جبهات غير قطاع غزة، خاصة بعدما أطلقت عدة قذائف صباح اليوم من لبنان نحو مواقع إسرائيلية على الحدود.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القذائف أصابت موقعا عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا المحتلة بالجنوب اللبناني.

قصف 3 مواقع

فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن قصف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وكان حزب الله هنأ أمس قيادة حماس على هذا الهجوم المباغت والتوغل في عدة مستوطنات إسرائيلية، مؤكداً في الوقت عينه أنه على تواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

هجوم مباغت

أتت هذه التطورات بعد يوم من هجوم كبير شنه مقاتلو حركات فلسطينية لا سيما حماس من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 350 إسرائيليا وإصابة نحو 1864.

أما في ما يخص الجانب الفلسطيني فسقط ما لا يقل عن 250، وأصيب أكثر من 1700. كما قطعت إسرائيل الكهرباء عن غزة، ومنعت دخول كافة السلع فضلا عن الوقود.