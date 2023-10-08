توغل جديد جنوب عسقلان.. ومقتل 15 إسرائيلياً

تستمر المواجهات التي اندلعت فجر أمس بشكل مفاجئ بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي.

فقد قُتل 15 إسرائيلياً اليوم الأحد، على يد مسلحين فلسطينيين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان، بالقرب من غزة، وفق ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

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كما أشارت إلى أن الشرطة تجري أعمال تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم الذي وقع في منطقة قرب الطريق 4 ومافكييم جنوبي مدينة عسقلان الساحلية إلى الشمال من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط توغل العشرات عبر 5 زوارق بعد قصفها على شاطئ زيكيم.

مقتل 4 مسلحين

في موازاة ذلك قتل 4 مسلحين بعد اشتباكات في مفترق عسقلان، وذلك بعد الحديث عن ملاحقة مركبة بداخلها مسلحون أطلقوا النار على المفترق.

فيما أفادت مراسلة العربية/الحدث باندلاع اشتباكات بين قوات إسرائيلية محصنة بدبابات ومسلحين في كيبوتس ماغن بغلاف غزة.

كما أشارت إلى وجود حالة استنفار لوحدات الاستطلاع الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من سكان كيبوتس أوفاكيم بغلاف غزة التحصن في منازلهم.

44 قتيلاً

إلى ذلك نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 18 قتيلاً إضافياً من قواته ليرتفع العدد إلى 44 قتيلاً.

إخلاء محيط غزة

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده لقتال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين إن "مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة". وأكد هغاري أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل.

كما أضاف "هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".وأكد أن عملية الإخلاء يجب أن تتم بعد "مسح المنطقة" للتأكد من عدم وجود مسلحين.

مئات القتلى من الجانبين

يشار إلى ان إسرائيل استيقظت اليوم على إثر الصدمة بعدما قتل مسلحون من حركة حماس مئات الإسرائيليين وأسروا عددا غير محدد وعادوا بهم لقطاع غزة، حيث سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل 400 شخص و1900 مصاب حتى الآن.

وشنت القوات الإسرائيلية ضربات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة أمس السبت وخلال الليل واليوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني وتسوية بنايات ومنازل ومنشآت بالأرض ومنها منازل تعود لقياديين في حماس.

فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بانتقام شديد لهذا اليوم الفظيع"، الذي وصفه بالأسود!