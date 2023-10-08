رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة

في ظل المواجهات المحتدمة لليوم الثاني وإعلان إسرائيل الحرب، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الجاري في قطاع غزة.

"حذرنا من خطورة التداعيات"

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين".

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"دعا لوقف العدوان"

كما حذر رئيس الوزراء من أي اصطفاف دولي مع إسرائيل، قائلا إنه "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء شعبنا".

ودعا اشتية العالم إلى "وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق شعبنا".

660 قتيلاً إسرائيلياً

يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجوماً مباغتاً كبيراً من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 660 إسرائيلياً، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة نحو 2000.