زيلينسكي يعرب لنتنياهو عن "تضامنه" مع إسرائيل

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تضامنه" مع إسرائيل، بعد العملية العسكرية التي شنّتها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، في اتصال هاتفي بينهما، الأحد.

وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع التواصل "تحدثت إلى نتنياهو لأعرب عن تضامن أوكرانيا مع إسرائيل، التي تتعرض لهجوم وقح واسع النطاق، ولأعرب عن تعازي لسقوط العديد من الضحايا".

I spoke with @Netanyahu to affirm Ukraine’s solidarity with Israel, which suffers from a brazen large-scale attack, and to express condolences for the multiple victims.



The Prime Minister informed me of the current situation and the actions of Israel’s Defense Forces and law… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2023

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وأضاف أن "رئيس الوزراء أطلعني على الوضع الراهن والخطوات التي اتخذتها قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات إنفاذ القانون لصد الهجوم"، مشيرا إلى أن البحث تطرّق أيضا إلى "تبعات الهجوم على الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".

مقتل أوكرانيين

وذكر زيلينسكي أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يتعاونون مع الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامة المواطنين الأوكرانيين في إسرائيل.

في حين أعلنت وزارة الخارجية في كييف، الأحد، مقتل أوكرانيتين في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية أوليغ نيكولنكو لفرانس برس إن "المواطنتين كانتا تعيشان في البلد منذ فترة طويلة".

وكانت كييف قد أعربت عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في وقت تواجه أوكرانيا الهجوم العسكري الروسي عليها.

زيلينسكي يندد

وندد زيلينسكي أمس بما سماه "الهجوم الإرهابي" على إسرائيل. وقال في تصريحات عبر تليغرام إنه "لا يمكن التشكيك" في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على منصة إكس "تندد أوكرانيا بشدة بالهجمات الإرهابية المستمرة على إسرائيل، ومنها الهجمات الصاروخية على السكان المدنيين في القدس وتل أبيب".

وأضافت "نعبر عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها".

وسعت إسرائيل للبقاء على حياد في الحرب الجارية في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وأرسلت لكييف مساعدات إنسانية لكنها امتنعت عن تسليمها أسلحة.