فصائل غزة تتوعد: من المستحيل إيقاف الحرب قريباً

توعدت فصائل غزة بالاستمرار في الحرب، وذلك على لسان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي، ناصر أبو شريف، الذي أكد أن إيقاف الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة قريبا، أمر مستحيل.

وأضاف أبو شريف، اليوم الأحد، أن "كافة الأطراف تتحرك إذا أرادت إسرائيل لها أن تتحرك، لكن الآن إسرائيل تريد أن تجبي ثمنا من فصائل المقاومة بعد ضربتها القوية التي تلقتها"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

مادة اعلانية

كما أكد أن تبادل ملف الأسرى سيكون مطروحا على الطاولة في أقرب فرصة ممكنة، خصوصا في ظل أسر عدد كبير من الإسرائيليين.

ملف الأسرى

وقال "نوعية الأسرى الإسرائيليين الذين بيد الفصائل وعددهم الكبير سيفرض على إسرائيل أن تطرح ملف الأسرى، لكنها الآن تريد أن تجبي الثمن الأكبر والرد على ما أصابها، وبعد ذلك من الممكن طرح هذا الملف".

في موازاة ذلك، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استخدام طائرات مسيرة انتحارية خلال الهجوم الذي انطلق من غزة.

وأصدرت ألوية الناصر صلاح الدين بيانا قالت فيه "ضمن معركة طوفان الأقصى..: ألوية الناصر صلاح الدين تعلن ولأول مرة عن إطلاق سرب من أنماط مختلفة للطائرات المسيرة الانتحارية تجاه أراضينا المحتلة وذلك صباح اليوم الأحد".

"المفاجآت قادمة"

كذلك أضاف أن هناك "مفاجآت قادمة" في المواجهة التي تخوضها فصائل فلسطينية من غزة مع إسرائيل، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1800.

وأفاد بيان لكتائب القسام بأن سلاح الجو التابع لها "شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرة انتحارية من طراز الزواري في جميع محاور القتال".

يذكر أن إسرائيل ترد بعملية عسكرية ضارية أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح في قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن المجلس الإسرائيلي السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسميا.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 600 قتيل.

وقال تلفزيون "آي 24" في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب.