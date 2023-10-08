مقاتلو حماس ما زالوا بالداخل.. وإسرائيل "لم نصدهم بعد"

بالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال تتصدى للمتوغلين الفلسطينيين في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس أن مقاتليها لا يزالون في الداخل.

وأوضحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، في بيان اليوم الأحد أ ن مقاتليها ما زالوا "يخوضون اشتباكات ضارية" في عدة مواقع داخل إسرائيل.

مادة اعلانية

كما ذكرت أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم.

لم ننجح بعد

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لا تزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين. وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي، لموقع يديعوت احرونوت "نحن بعيدون عن الإعلان عن نجاحنا في التصدي للمتوغلين الذين دخلوا الأراضي الإسرائيلية".

كما أردف قائلا:" "بشكل لا لبس فيه - هناك مسلحون داخل حدود إسرائيل"

فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف 426 هدفا في غزة.

أتى ذلك بعد أن تجدد القصف على القطاع المكتظ بالسكان منذ صباح اليوم، بشكل عنيف لا سيما وسط المدينة.

هجوم مباغت

في حين ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 313 ونحو 1900 مصاب منذ بدء المواجهات، وفق ما أوضح وكيل وزارة الصحة الفلسطينية يوسف أبو الريش للعربية/الحدث

أما على الجانب الإسرائيلي فوصل عدد القتلى إلى 350 وأكثر من 1700 مصاب، لاسيما بعد إعلان الجيش مقتل 30 من أفراد الشرطةمنذ يوم أمس

وكانت الأوضاع تصاعدت بشكل دراماتيكي بين الجانبين بعد أن شنت حماس هجوماً مباغتاً برا وجوا وبحراً فجر أمس السبت، توغلت فيه إلى عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات، وأسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

بينما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقام من هذا اليوم الذي وصفه بالأسود، ملوحاً بحرب طويلة وصعبة.