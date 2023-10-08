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المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور يتحدث للصحافيين عن القدس 24-7-2017
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل تغيير مسارها

دبي - العربية.نت
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مع مرور يومين على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مناطق من إسرائيل، ندد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور الأحد، بردود الأفعال الغربية.

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إنهاء الحصار فورا

وشدد منصور أن بلاده حذّرت مرارا من تصرفات إسرائيل، مشددا على أن المجتمع الدولي لم يتحرك.

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ورأى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، مؤكداً أن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين.

وأضاف أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل معنا لوقف القتل.

كما أكد على أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين، متسائلاً: "أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل"؟.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين، قائلاً: "لسنا بأشباه بشر ليتم السماح بقتلنا والاعتراض على قتل الإسرائيليين"!.

من الأمم المتحدة

رسمياً.. إعلان حالة الحرب

أتت هذه الكلمة بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر السبت إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب.

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