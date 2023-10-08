وزير دفاع إسرائيل: قواعد الحرب تغيرت.. وحماس ستندم 50 سنة

في الوقت الذي أفادت فيه القناة 12 الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الدفاع يوآف غالانت زار بلدة أوفاكيم بجنوب إسرائيل، والتي هاجمها مقاتلون فلسطينيون أمس، وقال إن "قواعد الحرب قد تغيرت".
"ردنا لن ينسى لـ50 سنة"
ونقلت الصحيفة عن مكتب غالانت قوله إن رد إسرائيل في قطاع غزة "سيظل حاضرا في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة وستندم (حماس) على أنها بدأت ذلك".
وأضاف "لقد تغيرت قواعد الحرب. الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون باهظًا للغاية، سيغير هذا الواقع لأجيال".
حوالي 170 أسيرا إسرائيليا
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أكدت أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي محتجزون في غزة، بينما تشير تقارير إعلامية إلى أن ما يصل إلى 170 قد يكونون محتجزين في القطاع.
يأتي ذلك بعد يوم من شن فصائل فلسطينية هجوما مباغتا كبيرا من قطاع غزة على بلدات وتجمعات سكنية في منطقة غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
فيما ردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة نحو 2000.
"إعلان حالة الحرب"
وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.
وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.
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