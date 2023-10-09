إسرائيل: استعدنا السيطرة على تجمعات في محيط غزة

في اليوم الثالث للمواجهات المشتعلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الاثنين أن القوات الإسرائيلية أعادت فرض سيطرتها على تجمعات سكنية قرب قطاع غزة كانت حركة حماس سيطرت عليها في هجومها.

لكنه أردف للصحافيين أن" اشتباكات متفرقة لا تزال تقع مع بقاء بعض المسلحين الفلسطينيين في المنطقة"، وفق ما نقلت عنه رويترز.

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فيما أضاف أنه "لا يوجد قتال في الشمال ومستعدون لأي سيناريو".

كذلك أكد أن حوالي 700 شخص قتلوا في هجوم حماس، من بينهم 73 جندياً على الأقل.

لم يشهد له مثيل منذ عقود

يذكر أن حرباً جديدة اندلعت السبت بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على غزة.

وأطلقت الحركة صواريخ ونفذت عمليات توغل وأسر في إسرائيل التي ردت بشن غارات على القطاع المكتظ بالسكان والذي تحاصره منذ أعوام.

جاءت العملية على نطاق لم يشهد له مثيل منذ عقود في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأتت غداة حلول الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973.