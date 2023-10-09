عملية تسلل فاشلة من لبنان لإسرائيل.. و"الجهاد" تتبنى

فيما تشهد الجبهة الإسرائيلية الجنوبية تصعيداً مع حركة حماس الفلسطينية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، قتل "عدد من المسلحين المشتبه بهم" الذين تسللوا من لبنان.

وقال في بيان: "في أعقاب تقرير أولي، قتل جنود الجيش الإسرائيلي عدداً من المشتبه بهم المسلحين الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، وفق فرانس برس.

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كما أكد أنه يواصل "تمشيط المنطقة" التي تتعرض "حالياً لقصف بمروحيات الجيش".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن عملية عسكرية نُفذت بعد ظهر اليوم الاثنين في جنوب لبنان.

وذكرت سرايا القدس في بيان أن العملية أدت لإصابة 7 جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة.

حزب الله ينفي

بدوره، أفاد مسؤول لبناني بتعرض أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

فيما سارع حزب الله إلى نفي أي مسؤولية له.

نشر قوات

يشار إلى أنه بوقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات لمواجهة تسلل محتمل من لبنان.

وقال في بيان: "ورد تقرير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية. تنتشر قوات من الجيش في المنطقة".

صواريخ وقذائف

تأتي تلك التطورات بعد إطلاق 12 صاروخاً على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حسب ما أفاد مراسل "العربية"، الاثنين.

كما أطلقت عدة قذائف، الأحد، من لبنان نحو مواقع إسرائيلية على الحدود بين البلدين.

وأوردت مصادر مطلعة أن القذائف أصابت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا المحتلة بالجنوب اللبناني.

3 مواقع

فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن قصف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وأوضح في بيان، أن المواقع التي استهدفتها مجموعة "عماد مغنية" هي موقع الرادار، وزبدين، وويسات العلم.

كذلك أشار إلى أن هذا التحرك أتى تضامناً مع الشعب الفلسطيني و"فصائل المقاومة"، كما جاء من ضمن سعيه لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق تعبيره.

"جميع السيناريوهات"

في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي وقصف محيط بلدة كفرشوبا، وفق مراسلة "العربية".

فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات المدفعية قصفت منطقة لبنانية أُطلقت منها النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس" أن الجيش على استعداد لمواجهة "جميع السيناريوهات"، وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

قلق في لبنان

وكان حزب الله هنأ، السبت، قيادة حماس على الهجوم المباغت والتوغل في عدة مستوطنات إسرائيلية، مؤكداً في الوقت عينه أنه على تواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

فيما أبدى عدد من السياسيين في لبنان والمواطنين على السواء، تخوفهم من اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية، في حين تغرق البلاد بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية على مر التاريخ.

يشار إلى أن التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تأتي بعد بدء هجوم كبير، السبت، شنه مقاتلو حركات فلسطينية لا سيما حماس من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 700 إسرائيلي.

فيما شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على القطاع المكتظ بالسكان منذ ذلك الحين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 560 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 2900 منذ السبت في الضربات الإسرائيلية على القطاع.