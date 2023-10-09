زيلينسكي متوتر.. قلق في كييف من تأثير غزة على دعم أميركا

اندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة.

فقد أطلقت الحركة صواريخ ونفذت عمليات توغل وأسر في إسرائيل التي ردت بشن غارات على قطاع غزة المكتظ بالسكان والذي تحاصره منذ أعوام.

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ووسط هذه التطورات، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس، حسب ما أعلن البيت الأبيض أمس الأحد، مشيراً إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

كما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنتنياهو عن "تضامنه" مع إسرائيل بعد العملية العسكرية التي شنتها حماس، في اتصال هاتفي بينهما الأحد.

سفن وطائرات

لكن كيف سيؤثر دعم واشنطن لتل أبيب على كييف؟ خاصة بعد استثناء المساعدات للأخيرة من اتفاق في الكونغرس الأميركي أتاح تجنب الإغلاق الحكومي في واشنطن.

وتعمل الولايات المتحدة بالفعل على تكثيف توفيرها للمعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الموارد لإسرائيل.

كما تنشر سفناً وطائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم.

تجاذب سياسي حول مساعدات كييف

يأتي ذلك وسط تجاذب سياسي في الولايات المتحدة للتصويب على الدعم الغربي لأوكرانيا بالحرب التي بدأت أواخر فبراير 2022، وفق صحيفة "بوليتيكو"،

وسرعان ما تحدث الجمهوريون، الذين أعربوا عن مخاوفهم المتزايدة بشأن الدعم المستمر لكييف، لصالح مساعدة إسرائيل.

وفي الوقت الحالي، يصر المسؤولون الأميركيون على أن مساعدة إسرائيل على الجبهة العسكرية لن تؤثر على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

خيبة أمل؟

إلا أن الأوكرانيين قد يشعروا بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تعاملهم بها أميركا مقارنة بإسرائيل.

وما يزيد الطين بلة أن إسرائيل لم تقدم لأوكرانيا أكبر قدر ممكن من الدعم، ما أدى إلى توتر العلاقات بينهما.

فقد سعت إسرائيل للبقاء على حياد بالحرب الجارية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وأرسلت لكييف مساعدات إنسانية لكنها امتنعت عن تسليمها أسلحة.

إذ رفضت تل أبيب إرسال نظام القبة الحديدية، وهو نظام دفاع جوي، إلى أوكرانيا للمساعدة في حماية المدنيين والمواقع العسكرية من الهجمات الروسية.