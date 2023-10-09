بريطانيا: ندعم إسرائيل باتخاذ كل ما تراه مناسباً

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن "بريطانيا تدعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات متناسبة، في إطار القانون الدولي، لإنهاء العنف".

"ندعم إجراءات إسرائيل"

وقال المتحدث للصحافيين "نؤيد ممارسة إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات متناسبة لإنهاء العنف.. في مثل هذه المواقف يمكنهم اتخاذ إجراء متناسب، والتصرف في إطار القوانين الدولية".

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وكان رئيس وزراء بريطانيا قد أكد، أمس الأحد، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.

"سنقدم أي دعم تحتاجه"

وقال مكتب سوناك، إن رئيس وزراء بريطانيا أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لندن ستقدم "أي دعم تحتاجه إسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

وأضاف البيان "أوضح رئيس الوزراء سوناك العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان أن يتحدث العالم بصوت واحد في معارضة هذه الهجمات المروعة".

"تجديد الالتزام"

كما أفاد بأن "رئيس الوزراء نتنياهو شكر رئيس الوزراء لدعم المملكة المتحدة".

وأشار البيان إلى أن سوناك أكد التزامه تجاه الجالية اليهودية داخل المملكة المتحدة.

يذكر أن حركة حماس كانت شنت، صباح السبت، هجوماً مباغتاً على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل براً وبحراً وجواً.

فيما ردت إسرائيل بغارات جوية وقصف مدفعي على القطاع. وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن مقتل 493 مواطناً، وإصابة 2751 بجروح مختلفة، فيما قتل نحو 700 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 2200.

كما أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.