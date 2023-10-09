بعد القذائف.. 12 صاروخاً على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل

وسط مخاوف من تصاعد المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل أكبر وإمكانية تمددها إلى عدة جبهات غير قطاع غزة، أطلق 12 صاروخاً على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد مراسل "العربية"، الاثنين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي نشر قوات لمواجهة تسلل محتمل من لبنان.

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وقال في بيان: "ورد تقرير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية. تنتشر قوات من الجيش في المنطقة"، حسب رويترز.

أتى ذلك بعد إطلاق عدة قذائف، الأحد، من لبنان نحو مواقع إسرائيلية على الحدود بين البلدين.

3 مواقع

وأوردت مصادر مطلعة أن القذائف أصابت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا المحتلة بالجنوب اللبناني.

فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن قصف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وأوضح في بيان، أن المواقع التي استهدفتها مجموعة "عماد مغنية" هي موقع الرادار، وزبدين، وويسات العلم.

كذلك أشار إلى أن هذا التحرك أتى تضامناً مع الشعب الفلسطيني و"فصائل المقاومة"، كما جاء من ضمن سعيه لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق تعبيره.

"جميع السيناريوهات"

في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي وقصف محيط بلدة كفرشوبا، حسب مراسلة "العربية".

فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات المدفعية قصفت منطقة لبنانية أُطلقت منها النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس أن الجيش" على استعداد لمواجهة "جميع السيناريوهات"، وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

قلق في لبنان

وكان حزب الله هنأ، السبت، قيادة حماس على الهجوم المباغت والتوغل في عدة مستوطنات إسرائيلية، مؤكداً في الوقت عينه أنه على تواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

فيما أبدى عدد من السياسيين في لبنان والمواطنين على السواء، تخوفهم من اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية، في حين تغرق البلاد بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية على مر التاريخ.

يشار إلى أن التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تأتي بعد بدء هجوم كبير، السبت، شنه مقاتلو حركات فلسطينية لا سيما حماس من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 700 إسرائيلي.

فيما شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على القطاع المكتظ بالسكان منذ ذلك الحين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 560 فلسطينياً قتلوا وأصيب 2900 منذ السبت في الضربات الإسرائيلية على القطاع.