دمروا برج مراقبة.. حزب الله ينعى 3 عناصر استهدفتهم إسرائيل

بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات هليكوبتر حربية شنت غارات في لبنان، خرجت جماعة "حزب الله" في بيان جديد.

3 قتلى من الحزب

فقد أكد الحزب الاثنين، مقتل 3 من عناصره خلال قصف إسرائيلي على موقع له جنوب لبنان عصر اليوم.

مادة اعلانية

ونعى الحزب العناصر الثلاثة الذين قضوا خلال استهداف اسرائيلي لأحد أبراج المراقبة على الحدود ما أدى إلى تدمير البرج أيضاً.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني الاثنين، أن ضابطا أصيب في قصف إسرائيلي على المناطق الحدودية بين البلدين.

وأضاف الجيش في بيان، إن مناطق حدودية تعرضت في الجنوب للقصف من قبل إسرائيل، وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.

أتى هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف بالأراضي اللبنانية، عقب قصف مدفعي واشتباك بالرصاص حصل عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب مع الجيش الإسرائيلي، وغارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية.

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 3 مواقع جنوب لبنان

وتبنت حركة "الجهاد الإسلامي" العملية انطلاقاً من لبنان، حيث أصيب 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات قرب الحدود مع لبنان.

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف برج المراقبة.

"طوفان الأقصى"

جاءت هذه التطورات متزامنة مع عملية "طوفان الأقصى"، حيث بدأت فصائل فلسطينية في غزة، هجوما مباغتا على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع، صباح السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي حتى الآن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على هجوم الفصائل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاءت العملية جنوب لبنان وسط مخاوف من فتح الجبهة الشمالية واحتمال لتفجر القتال هناك حيث تنتشر مواقع لحزب الله.

إلى ذلك، قال الجيش اللبناني في وقت سابق إن بلدات ومناطق حدودية تعرضت لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي ودعا المواطنين لعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود