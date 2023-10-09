رشقة صاروخية تنطلق من غزة.. والدخان يتصاعد في مطار بن غوريون

في ظل التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الثالث، قال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية اليوم الاثنين إن إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة تل أبيب اليوم الاثنين لم يؤثر على مطار بن غوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل.

"اعتراض في الجو"

فيما قال المتحدث إنه تم اعتراض صاروخ في الجو وربما سقط حطامه في قرية مجاورة.

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في الأثناء، أفاد (تلفزيون آي 24 نيوز) الإسرائيلي اليوم الاثنين بتصاعد عمود من الدخان قرب مبنى ركاب في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، وتحدثت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق رشقة صاروخية.

تصاعد الدخان

ونشرت القناة الإسرائيلية لقطات مصورة تظهر تصاعد الدخان بالقرب من مبنى الركاب رقم 3 الذي يستقبل الرحلات الدولية في المطار.

وسط ذعر المسافرين وهلعهم.. الفصائل الفلسطينية تقصف #تل_أبيب وتصيب مطار بن غوريون#العربية pic.twitter.com/EwKRd7edzv — العربية (@AlArabiya) October 9, 2023

"ردا على قصف المدنيين"

في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عن قصف تل أبيب والقدس برشقة صاروخية "ردا على قصف البيوت المدنية".

كما أشارت كتائب القسام إلى إطلاق 120 صاروخا على أسدود وعسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في القدس وفي جميع أنحاء إسرائيل.

حصيلة القتلى في ارتفاع

يشار إلى أن فصائل فلسطينية كانت شنت هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي.

فيما ردت إسرائيل بعملية عسكرية على القطاع وغارات مكثفة أسقطت 493 قتيلا فلسطينيا ونحو 2751 مصابا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.