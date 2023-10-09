غزة من شمالها لجنوبها تحت القصف.. لا مكان آمناً في القطاع

قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، 130 هدفا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة خلال الساعات الثلاث الماضية.

وقال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح في تصريحات للعربية، إنه لا أماكن آمنة في غزة حاليًا، مضيفا أن القطاع من شماله لجنوبه يتعرض لقصف متواصل.

مادة اعلانية

ضرب 130 هدفا في 3 ساعات

من جهته، قال بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "نفذت طائرات سلاح الجو، ضربات واسعة النطاق على طول قطاع غزة وعرضه بالكامل، مما أحدث خللاً في صفوف"حماس"، في المجموع، خلال الساعات الثلاث الماضية، تم ضرب نحو 130 هدفاً في أحياء بيت حانون وسجايا والفرقان والرمال باستخدام عشرات الطائرات".

حصار مطبق

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه أمر بفرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.

وقال غالانت في بيان مصور: "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق"، علماً بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاماً، حصاراً على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، وفق فرانس برس.

قطع المياه والكهرباء

بدوره، أكد وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع الفصائل الفلسطينية.

كما أضاف كاتس في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".

حصيلة القتلى

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن ما لا يقل عن 560 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 2900 منذ السبت في الضربات الإسرائيلية على القطاع.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا جراء هجوم حركة "حماس" ارتفع إلى 2616 شخصا.

وجاء في بيان الصحة الإسرائيلية على تطبيق "تليغرام": "تعلن وزارة الصحة عن 2616 مصابا، من بينهم 357 على الأقل في حالة حرجة، استقبلت المستشفيات خلال الساعات الماضية ما لا يقل عن 578 شخصا، من بينهم 157 شخصا في حالة حرجة".

في حين ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى نحو 800 بحسب هيئة البث الإسرائيلية.