وساطة صعبة.. اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لوقف التصعيد

في ظل القصف المتواصل والاشتباكات بين حماس وإسرائيل لليوم الثالث، قال مصدران أمنيان مصريان اليوم الاثنين إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحركة حماس لمحاولة منع المزيد من التصعيد في القتال بينهما وضمان حماية الأسرى الإسرائيليين. وفق ما نقلت رويترز.
"وساطة صعبة"
وقال المصدران، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إن القاهرة حثت إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وحثت حماس على إبقاء الأسرى في حالة جيدة للحفاظ على احتمال التهدئة قريبا مفتوحا، على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة جعلت الوساطة مسألة صعبة.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأحد قد أكد في اتصال مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تقدير واشنطن للجهود التي تبذلها مصر، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.
هجمات مروعة
وقال بلينكن في تغريدة على "إكس" إنه تحدث لنظيره المصري "عن الهجمات المروعة التي يشنها مقاتلو حماس ضد إسرائيل"، مكررا "التأكيد على الحاجة الملحة إلى وقف هجمات حماس".
والسبت، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تجري مشاورات مع دول إقليمية لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة.
مشاورات عربية
وأجرى وزير الخارجية المصري اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، والأردني، أيمن الصفدي.
وأكد شكري على ضرورة "تكاتف الجهود الدولية والإقليمية و توحيد رسائل المجتمع الدولي للمطالبة بوقف العنف وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
حصيلة القتلى
يذكر أن حرباً جديدة اندلعت السبت بين إسرائيل وحماس أسفرت حتى الآن عن 700 قتيل إسرائيلي و493 من الفلسطينيين.
وأطلقت الحركة صواريخ ونفذت عمليات توغل وأسر في إسرائيل التي ردت بشن غارات على القطاع المكتظ بالسكان والذي تحاصره منذ أعوام.
جاءت العملية على نطاق لم يشهد له مثيل منذ عقود في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأتت غداة حلول الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973.
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